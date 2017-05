Suriname presentatieavond op 27 mei in Rotterdam Blijdorp

Suriname presentatieavond in Rotterdam Blijdorp

SURINAME MET VAN DER VALK VAKANTIES

Van der Valk Vakanties is niet alleen bekend van de Van der Valk hotels, maar heeft in de jaren ‘90 ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het toerisme op Curaçao en Bonaire door een eigen chartervlucht waarbij wekelijkse tienduizenden toeristen naar de eilanden werden vervoerd. Nog steeds bezit de familie Van der Valk verschillende hotels op Curaçao en Bonaire.

SURINAME REIZEN

In verband met de grote vraag naar reizen naar Suriname heeft Van der Valk Vakanties haar aanbodop deze bestemming flink uitgebreid. Dit prachtig land dat tot en met 1975 deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden beschikt over een werkelijk prachtige natuur en vriendelijke bevolking dienog steeds Nederlandstalig is. Er zijn dagelijks rechtstreekse vluchten naar Suriname o.a. per KLM. Ook zijn er mogelijkheden met aansluitend een verblijf op Curaçao en Bonaire.

SURINAME PROMOTIE

In verband met de promotie van de bestemming is er in het meest recente nummer van het VALKmagazine een prachtig artikel verschenen over Suriname. Daarnaast is er een Suriname reiskrant verschenen in een oplage van 60.000 exemplaren die verkrijgbaar is in alle Van der Valk hotels in Nederland.

SURINAME PRESENTATIEAVONDEN

Van 24 mei tot en met 3 juni organiseert van der Valk Vakanties een negental presentieavonden in heel Nederland. Deze Suriname presentatieavond zal op 27 mei in Van der Valk Hotel Rotterdam Blijdorp plaatsvinden. Reserveren voor deze avond is noodzakelijk. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.valkvakanties.nl/info/suriname-presentatie-avonden of bel met 0172 – 46 96 96.

Overzicht Suriname presentatieavonden

24 mei Vogelpark Avifauna Alphen aan den Rijn

26 mei Van der Valk Hotel de Bilt – Utrecht

27 mei Van der Valk Hotel Rotterdam Blijdorp

28 mei Van der Valk Hotel Gilze - Tilburg

29 mei Van der Valk Hotel Stein Urmond

31 mei Van der Valk Hotel Zwolle

1 juni Van der Valk Hotel Drachten

2 juni Van der Valk Hotel Hoorn

3 juni Van der Valk Hotel Arnhem

