Meer containeroverslag in Rotterdamse haven

De MOL Triumph die 20 duizend containers kan vervoeren Zicht op containerterminals op de Tweede Maasvlakte (archieffoto)

De overslag in de Rotterdamse haven is de eerste vier maanden van dit jaar met 10 procent gegroeid. De groei zit met name in containeroverslag. Dat heeft het Havenbedrijf vrijdag bekendgemaakt bij het binnenlopen van de MOL Triumph.

Dit gloednieuwe schip kan meer dan 20 duizend standaardcontainers vervoeren en is het grootste containerschip ooit dat Europa aandoet. De toename van de containeroverslag komt voor een belangrijk deel op het conto van de Tweede Maasvlakte die volgens het Havenbedrijf op stoom is gekomen. Rotterdam is de enige haven in Europa waar dergelijke containerreuzen met grote diepgang zonder beperkingen kunnen aanmeren. Ook hebben grote rederijen vrijwel allemaal Rotterdam in hun nieuwe vaarschema's opgenomen. De nieuwe volautomatische containerterminals op de Tweede Maasvlakte kampten tot begin vorig jaar langdurig met kinderziektes waardoor veel lading naar havens als Antwerpen en Hamburg werd geschoven. Eind 2016 zag het Havenbedrijf Rotterdam deze ladingpakketten weer terugkomen nadat de problemen verholpen waren. Stijging marktaandeel

Voor heel 2017 rekent het Havenbedrijf volgens de huidige voorzichtige schatting op een groei van minstens 3 procent, tegen 1 procent vorig jaar. Het Havenbedrijf verwacht dat het marktaandeel van Rotterdam in 2017 ook fors stijgt. Schaalvergroting

In de containervaart is er sprake van schaalvergroting. Tien jaar geleden kon het grootste containerschip 10 duizend standaardcontainers vervoeren, nu is dat al twee keer meer, en er zijn nóg grotere schepen in de maak. De komende maand doen nog twee reuzen de Rotterdamse haven aan. De grootste kan meer dan 21 duizend containers vervoeren.