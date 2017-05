'Grondrechten Volkert van der Graaf geschonden'

Volkert van der Graaf in de rechtbank. Foto: ANP

Volkert van der Graaf is geschaad in zijn grondrechten, concludeert de Nationale Ombudsman vrijdag. De moordenaar van Pim Fortuyn had erover geklaagd dat een deel van zijn dossier was uitgelekt.

Dat gebeurde vlak voordat hij drie jaar geleden vrijkwam. In een gelekte pagina stond dat Van der Graaf suïcidaal zou zijn en niet vluchtgevaarlijk. De ombudsman zegt in de Volkskrant dat hij het uitlekken van persoonlijke gegevens 'kwalijk' vindt. De overheid had alerter moet zijn, zeker omdat het over Volkert van der Graaf ging, aldus de ombudsman.