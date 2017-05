Vraag het Rijmond

In Vraag het Rijnmond zoeken wij de vragen van bewoners van de regio Rijnmond uit.U kunt kiezen welke vragen de redactie voor u uit gaat zoeken.

Heeft u zelf ook vragen of ideeen waar u mee zit mail het naar vraag@rijnmond.nl Deze week behandelen we de volgende vragen.



1. Hoe is de vete tussen Ajax en Feyenoord ontstaan?

-Vraagt Ada Schouten uit Rotterdam Zevenkamp

2. Waarom zijn de rijbanen op de Erasmusbrug zo smal?

- Vraagt Renata Rakolcai uit Rotterdam

3. Waarom worden lammetjes voornamelijk in de lente geboren? Schapen staan in

de winter in de stal en kunnen dan toch ook bevallen?

- Vraagt Petra Kiers uit Herkingen