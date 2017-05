'De Kuif' verslingerd aan fiets met groot wiel

In zijn woonplaats Middelharnis zijn ze het gewend dat Simon Groen alias 'De Kuif' op zijn Hoge Bi voorbij zoeft. Maar de 49-jarige fietsenverzamelaar trekt met zijn historische rijwiel en outfit veel bekijks.

Vanaf zijn veertiende raakt Groen verslingerd aan een oude fiets die hij uit een schroothoop plukte. "Vanaf toen ben ik fietsen van voor 1900 gaan verzamelen en vooral de Hoge Bi, die met een groot voorwiel, is mijn passie geworden".

De inmiddels 49-jarige verzamelaar is sowieso een bijzondere verschijning met zijn grote naar voren gerichte kuif. "Mijn bijnaam was toen al snel geboren", grinnikt De Kuif.

Nostalgist

Ook zijn fietskleding is niet alledaags. Met een speciale kniebroek met pofknieen, een witte blouse en kousen, een gillette en een strikje is Simon Groen een deftige fietser. "Ik noem mezelf dan ook een nostalgist", legt Groen uit.

Toekomst

Thuis in Middelharnis staan sowieso al acht fietsen in de woonkamer en twee voor de deur. De rest van Groen's verzameling staat in het Zeeuwse Strijenham in het museum Vieux Velo dat hij samen met Cees van den Berg heeft.

Groen: "Ik hoop alleen dat iemand mijn passie in de toekomst van me overneemt want mijn twee dochters zien dat niet zitten. Het zou ontzettend zonde zijn als deze fietsgekte nu bij mij stopt."