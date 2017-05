Rotterdams poetsbedrijf betrokken bij drugshandel

Inval in Rotterdams autopoetsbedrijf. Foto: Politie

Een autopoetsbedrijf aan de Aelbrechtskade in Rotterdam-West is betrokken bij de productie van harddrugs. De politie ontdekte dat in het pand 's nachts drugs werden versneden.

Het arrestatieteam deed anderhalve week geleden een inval door met een shovel naar binnen te rijden. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt. De politie hield het bedrijf al een tijdje in de gaten. Bij het onderzoek zijn zeven auto's en drie kilo heroïne in beslag genomen, net als gereedschap voor het versnijden van drugs. Er zijn zeven mensen aangehouden. Meer panden

In hetzelfde onderzoek werden bij een controle van huizen in de Jan van Vuchtstraat en de Vinckenbrinckstraat cocaïne en attributen voor de productie en het versnijden van harddrugs gevonden. In hetzelfde onderzoek werden bij een controle van huizen in de Jan van Vuchtstraat en de Vinckenbrinckstraat cocaïne en attributen voor de productie en het versnijden van harddrugs gevonden. De politie gaat er vanuit dat het autopoetsbedrijf door de gemeente wordt gesloten omdat er drugs werden versneden.