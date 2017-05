Rotterdamse wint Sprookjesschrijfwedstrijd

De Efteling heeft vrijdag de veertien winnaars van hun Sprookjesschrijfwedstrijd overvallen. Twee winnaars komen uit onze regio, namelijk uit Rotterdam.

Het Brabantse pretpark bestaat 65 jaar en dat werd gevierd met onder andere een schrijfwedstrijd. 2800 mensen uit Nederland en Vlaanderen stuurden een zelfgeschreven sprookje in, en daaruit kozen bekende schrijvers veertien winnaars.

Onder het scriptieschrijven

Een van hen is is de 26-jarige studente Psychologie Naomi. Zij werd vrijdagochtend door familie, vrienden en een Efteling-elfje overvallen toen ze in een Rotterdamse koffiebar aan haar scriptie zat te werken.

"Er speelt best veel in de samenleving op het moment, er wordt veel angst gecreëerd. Daarom heb ik een sprookje geschreven dat laat zien dat angst niet altijd reëel is", zegt Naomi.

De winnende inzendingen worden gebruikt als inspiratie voor een nieuw sprookjesboek, dat volgend jaar mei uitkomt.