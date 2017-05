'Eerst bewoog hij niet en nu kan hij toch sporten'

Tim samen met zijn moeder en broertje

Niemand had voor mogelijk gehouden dat de 9-jarige Tim uit Rotterdam-Nesselande ooit zou lopen, laat staan hardlopen. Tim is meervoudig gehandicapt en des te groter is de prestatie die hij aanstaande zaterdag gaat leveren. Hij gaat deelnemen aan een hardloopwedstrijd voor kinderen. Met zijn racerunner.

Praten kan Tim niet, maar communiceren wel. Met het aantikken van afbeeldingen op een iPad kan hij aangeven of hij wil eten, onder de douche of sporten. Tim is geboren met een zeldzame chromosoomafwijking. "De eerste anderhalf jaar deed hij niets. Niet eten, niet drinken, niet kijken en niet bewegen. Hij was een levende pop", vertelt zijn moeder Patricia. Daarna is hij zich langzaam aan gaan ontwikkelen, van rollen naar voorzichtig aan bewegen. "En nu kan hij zelfs sporten, racerunnen", vertelt zijn moeder vol trots. Een nieuwe sport

Racerunnen is een nieuwe sport voor kinderen met een handicap. Met hulp van een driewieler zonder pedalen kunnen ze hardlopen. "Dan zie ik hem echt genieten." Aanmoedigen doen Tims ouders met het geluid van Sesamstraat. Zodra hij het bekende geluidje hoort, komt hij in beweging en als hij zin heeft, dan kan hij behoorlijke vaart maken. Zaterdag neemt Tim voor het eerst deel aan een hardloopwedstrijd voor kinderen: de kidsrun in Nesselande. Natuurlijk is deelnemen belangrijker dan winnen maar fanatisme is Tim met de paplepel ingegeven. "Ja we gaan proberen te winnen en laten zien dat je met een beperking ook kan sporten en ook kan deelnemen aan de maatschappij en met gezonde kinderen heel veel plezier kan hebben. En daar gaan we voor."