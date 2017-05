Rijnmond Staat Stil met Mark Lievisse Adriaanse

Dit was de week van de Feyenoordsupporter. Het kampioenschap, de huldiging en het vertrek van Dirk Kuijt.

In de krant, op tv: de supporters waren overal. Maar misschien wel een beetje clichématig: shirtje aan, bier in de hand, tatoeage.

Er zijn fans in vele soorten en maten. Mark Lievisse Adriaanse(23) is fanatiek supporter. Hij studeerde filosofie, politicologie en journalistiek. Feyenoord is een passie, maar ook een mooi onderwerp voor analyses, beschrijvingen, essays.

Land van Ooit

De kleine Mark zat in april 1999 als vijfjarig jongetje achterin de auto van zijn moeder. Ze reden naar huis in Gorinchem, na een bezoek aan pretpark het Land van Ooit. Op de radio hoorde hij dat Feyenoord kampioen was geworden. Later hoopte hij als supporter ook een keer een titel mee te maken. Dromen van een "Land van Ooit'.

Tot 14 mei 2017, de zege op Heracles. "Ik heb een seizoenkaart voor Vak X. Daar is het zicht niet zo goed. Die eerste twee goals heb ik pas later op tv goed kunnen zien. Maar bij het eerste doelpunt lag ik drie rijen verder, met blauwe plekken."

Op Vak X staat hij tussen de fanatieke Feyenoordfans. Ze zorgen soms voor problemen, zoals tegen AS Roma, maar ze zijn ook elke wedstrijd de sfeermakers pur sang.

Skyboxen

Lievisse Adriaanse: "In de meeste stadions zijn de plekken dicht op het veld het duurst. Bij Feyenoord is dat andersom. Als je de sfeer in het nieuwe stadion wilt evenaren, dan moet parterre goedkoop blijven: je houdt een fanatieke ring."

Het aantal business seats kan voor de sfeer beter worden beperkt. "De Amerikaanse moraalfilosoof Michael Sandel spreekt van 'skyboxification'. Kaartjes worden steeds duurder en daardoor dreigen stadions een metafoor te worden voor maatschappelijke ongelijkheid."

Kampioensboek

Mark Lievisse Adriaanse schrijft regelmatig over voetbal, over Feyenoord. Vrijdag ligt het kampioensboek Feyenoord Onvergetelijk in de winkelover het succesvolle seizoen 2016-2017. Het seizoen van Dirk Kuyt ook. "Ik denk dat hij past in het rijtje Puck van Heel, Coen Moulijn, Wim van Hanegen en Wim Jansen. De grootste Feyenoorders aller tijden. Het is een fantastisch moment om afscheid te nemen."

En altijd is er weer die reflexie. Op zichzelf, op de voetballerij, op de kuddegeest. "Ik vond het heel fascinerend, maandag op de Coolsingel. Kuijt begint met klappen en 150.000 mensen doen mee. Toch vreemd, dat je je als massa zo laat meevoeren. Tegelijkertijd zit ik zelf altijd in de Kuip en zing mee. Maar ik heb er soms wel moeite mee om onderdeel te zijn van die massa."

Paul Verspeek bespreekt met Mark Lievisse Adriaanse het lot van de eenling in de massa; de rationele student in een zee van emoties. "Voetbal is het bewijs dat rationaliteit heel beperkt is."