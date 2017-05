Rotterdamse kunstenaar maakt tent van mensenhaar

De Rotterdamse kunstenares Beatrice Waanders is bezig aan een wel heel opzienbarend kunstwerk, een drie meter hoge tent van mensenhaar. Ze maakt de harige tent voor het festival Route du Nord dat plaatsvindt tijdens het Hemelvaartweekend.

Maandenlang heeft Waanders haar ingezameld bij twaalf kapsalons in Rotterdam-Noord. Tien vuilniszakken vol had ze uiteindelijk. “Die gingen gewoon achterop mijn fiets mee naar mijn werkplaats”, aldus de kunstenares.

De Rotterdamse denkt dat er haar van in totaal duizend mensen in de tent verwerkt is. De verschillende haarkleuren zijn nog goed te herkennen. "Zo is er natuurlijk veel blond en bruin haar, maar er zitten ook knalroze of groene plukken bij."

Schoner dan schapenwol

Waanders is viltontwerpster. Ze maakt normaal gesproken designproducten van schapenwol. “Veel mensen vinden mensenhaar een beetje eng of vies, maar dat vind ik helemaal niet. Het is veel schoner dan schapenwol, want het is allemaal gewassen en het ruikt naar shampoo.”

Ook de organisatie van het kunstfestival hielp mee aan de harige tent. Zo doneerde Route du Nord-gastcurator Piet de Jonge zijn baard. “Ik vond dat wel een mooie eigen bijdrage voor een heel bijzonder project. Het meest spraakmakende van ons evenement.”

Route du Nord vindt plaats van 24 tot en met 28 mei. De Centrale expositie met de harige tent is dan te vinden aan de Vijverhofstraat.