En de okapi heet...Gerrit

Na een uur al op z'n pootjes (foto: Diergaarde Blijdorp)

De okapi die een week geleden werd geboren in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een hengstje en heet Gerrit. Hij is vernoemd naar de allereerste okapiverzorger van de dierentuin, Gerrit van der Graaf.

Een paar uur na de geboorte van de kleine okapi overleed oud-verzorger Gerrit op 90-jarige leeftijd. Ook bij dit jong was hij nog betrokken. Volgens Diergaarde Blijdorp was Gerrit een pionier en mede door zijn goede zorgen is het Rotterdamse bloed goed vertegenwoordigd in de huidige okapipopulatie in Europa en Amerika. De kleine okapi is nog niet te zien voor het publiek. Hij is wel op de webcam te volgen of via de vlogs van de dierentuin. Okapiverzorgster Kim maakte een speciale vlog om het geslacht en de naam bekend te maken: