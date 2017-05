Geen 6000 maar 60.000 euro in drugspand Rotterdam

Foto: MediaTV

In de garage in de Van Helmontstraat in Rotterdam-West is deze week geen 6000 euro, maar bijna 63.000 euro gevonden. De politie meldt vrijdag dat er een cijfer ontbrak in het bedrag.

Er werden ook drugs in het pand gevonden en acht mensen werden opgepakt . Ee agent zag een man de garage binnen gaan en even later met een doos weer naar buiten komen. Hij vond het verdacht en schakelde collega's in. In de doos bleken zakken poeder te zitten, vermoedelijk drugs. In de garage werden drugs en bijna 63.000 euro gevonden.