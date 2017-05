Natuurprijs voor (oud-)baas Natuurhistorisch Rotterdam

Jelle Reumer (l) en Kees Moeliker. Foto: Kees Moeliker

De Groeneveldprijs 2017 is vrijdag uitgereikt aan Jelle Reumer en Kees Moeliker. De eerste is oud-directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, de tweede is nu de baas.

De Groeneveldprijs is een prijs voor een persoon of organisatie die zich bijzonder inzet voor het debat over natuur en landschap in ons land. Jelle Reumer was van 1987 tot 2015 directeur van het Natuurhistorisch. Hij werd daarna opgevolgd door Moeliker, die daar al jaren curator was. Nieuwe gestalte

Volgens de jury van de Groeneveldprijs heeft het museum onder leiding van deze twee 'nieuwe gestalte gekregen'. Volgens de jury van de Groeneveldprijs heeft het museum onder leiding van deze twee 'nieuwe gestalte gekregen'. Door nieuwbouw en uitbouw van een educatief en wetenschappelijk verantwoorde collectie en de organisatie van interessante tentoonstellingen heeft het museum volgens de jury een uitstraling die 'de stadsgrenzen ver overschrijdt'. Internationaal publiek

Ook in hun publicitaire activiteiten zijn Reumer en Moeliker volgens de stichting Groeneveld opmerkelijk actief en gericht op een stedelijk, nationaal en internationaal publiek. Ook in hun publicitaire activiteiten zijn Reumer en Moeliker volgens de stichting Groeneveld opmerkelijk actief en gericht op een stedelijk, nationaal en internationaal publiek. Ze schrijven elk een column in een krant en geven regelmatig bijdrages op radio en televisie.