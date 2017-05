Waarschuwing voor hondenronselaars

De politie in de Drechtsteden waarschuwt hondeneigenaren voor ronselaars. Het gaat om mensen die uit zijn op honden die kunnen worden ingezet bij trainingen met vechthonden.

Er zijn hondeneigenaren die tijdens het uitlaten door ronselaars worden aangesproken. Er zijn ook mensen thuis benaderd.

De politie adviseert om 112 te bellen als er mensen zijn die een vreemde interesse hebben in honden.

Het is bekend dat in de wereld van de hondengevechten andere honden voor trainingsdoeleinden worden gebruikt. De ronselaars zijn overigens niet alleen in de Drechtsteden actief, maar in heel Nederland.