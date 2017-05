Fatale brand Hellevoetsluis herdacht

Dochter Margaret tijdens de herdenking

In Hellevoetsluis is zaterdag het echtpaar Lampers van 84 jaar herdacht. Zij kwamen een jaar geleden in hun woning om het leven tijdens een felle brand.

Bij de herdenking in de Gruttostraat was ook burgemeester Junius aanwezig zijn. Twee dochters van het echtpaar hielden toespraken. Daarna werden vlak voor de plek waar het huis van het overleden echtpaar aan de Gruttostraat stond, herdenkingstegels geplaatst en bloemen gelegd. Voor brandstichting zit sinds juni vorig jaar een Spijkenisser vast. Er is ook een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in de zaak.