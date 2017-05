Monument met vliegtuigmotor herdenkt crash WOII

Jaap van Renswoude in december

Onder grote belangstelling is zaterdag in Brandwijk een monument onthuld, waarmee de crash van een Britse bommenwerper wordt herdacht. Het monument bestaat uit een vliegtuigmotor van een neergeschoten bommenwerper en staat op parkeerplaats van café Boerenklaas.

Bij de onthulling waren enkele tientallen nabestaanden van de Engelse vliegers die destijds om het leven kwamen.

Initiatiefnemer Arjan Wemmers sprak zijn dank uit aan mensen die het monument mogelijk maakten. Ook burgemeester Dirk van der Borg was aanwezig. Een overvliegende Spitfire sloot de plechtigheid af.

De bommenwerper werd op 20 mei 1944 door een Duitse jager neergeschoten tijdens de terugvlucht van een bombardement op Duisburg. Van de zeven inzittenden overleefde alleen de piloot de crash.

De vliegtuigmotor werd twee jaar geleden opgegraven uit een weiland. Monteur Jaap van Renswoude heeft 'm opgeknapt. "In de klei is motor heel goed geconserveerd, waardoor zelfs de lak er nog op zit'', zei hij in december.