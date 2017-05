Dog Parade in centrum Rotterdam

Een eerdere editie van de Dog Parade 010 Een eerdere editie van de Dog Parade 010

In het centrum van Rotterdam is zaterdagmiddag de derde Dog Parade 010. Tientallen honden lopen met hun baasjes in een optocht over de West-Kruiskade.

De tocht begint om 13.00 uur ter hoogte van de Westersingel en eindigt bij het Tiendplein. Daar vertonen de viervoeters hun kunsten op de 'dog-walk'. Halverwege mogen de honden bovendien naar binnen bij een slagerij op de route. Ze krijgen daar allemaal een groot bot. De Dog Parade 010 wordt afgesloten met de verkiezing van De Ultieme Hond. De jury staat dit jaar onder leiding van acteur/theatermaker en Rotterdammer John Buijsman. Inschrijfgeld is 2,50 euro per hond. De opbrengst wordt geschonken aan DosWork Therapiehonden.