Halve finale eindstation voor Bertens

Kiki Bertens heeft zaterdag op het WTA-toernooi in Rome de finale niet weten te bereiken. De tennisster uit Berkel en Rodenrijs verloor op gravel de halve finale van Simona Halep met 5-7 en 1-6 in sets.

De Roemeense is aan een sterke reeks bezig. Zij won vorige week al het toernooi in Madrid. Bertens strandde in de Spaanse hoofdstad in de kwartfinales.

Over een week begint Roland Garros, de Franse Grand Slam. Bertens haalde daar vorig jaar de halve finales.