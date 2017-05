Is Mongool een typisch Nederlandse benaming?

Tja...

Jack Brox uit Barendrecht zag van de week mensen met het syndroom van Down op tv. Dat is een internationale benaming, Downsyndroom. Maar in Nederland wordt ook wel eens mongool gezegd. Hij vraagt zich af of dat in andere landen ook wel zo genoemd wordt...

