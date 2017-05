Tour de Bieb: Media voor Ukkies

Tour de Bieb!

Smartphone, tablet, social media: we kunnen tegenwoordig bijna niet meer zonder. Maar hoe zit dat met de volgende generatie? Hoe voed je die op op een manier zodat ze later ook goed met een tablet of smartphone om kunnen gaan? Daarvoor was er donderdag in Bibliotheek Alblasserdam de workshop 'Media voor Ukkies' voor ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar. Davey Euwema ging er op af en sprak een ouder en de workshop-leidster...

