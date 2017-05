Nacompetitie: doelpuntenspektakel bij Smitshoek-XerxesDZB

In de strijd om handhaving in de Hoofdklasse heeft Smitshoek in een doelpuntrijk duel tegen XerxesDZB goede zaken gedaan. De oranjehemden wonnen met 6-3. XerxesDZB is door deze nederlaag volgend jaar weer actief in de Eerste Klasse.

Poule 3:

Sean Verburg maakte voor Smitshoek het enige doelpunt in de eerste helft, maar na de rust ging de teller pas echt lopen. XerxesDZB kwam op een 1-2 voorsprong via treffers van Ilyas Ouled Ali en Jeremy Hensen, maar niet veel later maakte Alex Rekondie voor Smitshoek alweer 2-2 gelijk. Na dit doelpunt zouden Sean Verburg, Zepp Jacobs en Gilliomar Leona nog een keertje voor Smitshoek scoren. Vlak voor tijd zette Ilyas Ouled Ali met een tweede treffer de 6-3 eindstand op het scorebord. Smitshoek gaat met eersteklasser Kloetinge uitmaken wie de finale mag spelen om een ticket in de Hoofdklasse. Poule 1:

Sliedrecht haalde in eigen huis fors uit tegen Montfoort. De ploeg van trainer Michel Langerak stuurde Montfoort met een zware 6-1 nederlaag naar huis. Dennis Verhoef (2x), Sjoerd van der Waal (2x), Mike Langerak en Edwin van der Kooi maakten de zes Sliedrechtse treffers. Nootdorp en Sliedrecht spelen nog een wedstrijd tegen elkaar voor een finaleplaats om een hoofdklasseticket. Poule 6:

Sportclub Feyenoord is nog een jaartje veroordeeld tot de Eerste Klasse. De amateurclub verloor in Friesland met 3-2 van Buitenpost. Feyenoord leidde in blessuretijd nog met 1-2 door treffers van Paul Norbruis en Lucas van Oeveren, maar de mannen van Cesco Agterberg gaven de voorsprong nog uit handen. Ook het seizoen van Oude Maas zit erop. De periodekampioen uit de Eerste Klasse verloor met 4-1 van Zuidvogels. Denzel dos Santos maakte het enige doelpunt voor Oude Maas. Omdat SC Feyenoord en Oude Maas beide hun eerste wedstrijd in de nacompetitie verloren, is het onderlinge duel er een om des keizers baard.