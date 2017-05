Hockeyers Rotterdam geen landskampioen

De hockeymannen van HC Rotterdam zijn geen landskampioen geworden. De heren verloren wederom na shoot-outs van Kampong, dat de hoofdklassetitel van Oranje Zwart overneemt.

Het uitverkochte duel begon spectaculair. Kampong kwam binnen 25 seconden al op een 0-1 voorsprong via Björn Kellerman, maar Seve van Ass maakte binnen zeven minuten de stand gelijk. Beide ploegen gingen met die 1-1 stand de rust in.

Na de thee scoorde Constantijn Jonker voor Kampong de 1-2, maar Jeroen Hetzberger kon de stand voor Rotterdam gelijktrekken (2-2). De thuisploeg moest de daaropvolgende shoot-outs beter nemen dan Kampong, maar de gasten uit Utrecht namen die beter (3-4). Jochem Bakker en Harry Martin misten de shoot-out voor Rotterdam.

Albert Kees Manenschijn, trainer van HC Rotterdam, noemt Kampong een terechte kampioen: "We missen te veel kansen. Kampong is ontzettend effectief en nam de shoot-outs beter." Jeroen Hetzberger houdt een 'rotgevoel' over na deze verloren wedstrijd, maar ziet ook lichtpunten. "We mogen trots zijn op dit seizoen. We worden natuurlijk niet graag tweede, maar de doelstelling was om aan te sluiten bij de top van Nederland. Een andere doelstelling was om aan te sluiten bij de top van Europa. Daar gaan we volgend jaar maar mee aan de slag."