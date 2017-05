Traumateam wil niet weg van vliegveld

Als het aan het Traumateam Zuid-West-Nederland ligt, verdwijnen hun helikopters niet van Rotterdam The Hague Airport. ''Het is de beste plek'', zegt chirurg en eindverantwoordelijke Dennis den Hartog.

De traumahelikopters, en de helikopters van de politie, spelen een essentiële rol in de mogelijke uitbreiding van het aantal vluchten vanaf Rotterdamse vliegveld. Uitbreiding is alleen mogelijk indien die helikopters elders in de regio worden gestationeerd, stond in het advies van verkenner Joost Schrijnen.

De tweede man van het vliegveld stelde het de afgelopen week in de vergadering van de raadscommissie Lansingerland harder. Steven van der Kleij zei dat als de uitbreiding van de geluidsruimte er niet komt, de helikopters ook niet eeuwig kunnen blijven. ''Op termijn zullen in dat geval de helikopters moeten verdwijnen.''

Veilig locatie

Dennis den Hartog vreest een verplaatsing. ''Onze helikopters moeten op een veilige locatie staan, waar je ook kunt tanken. En dat is Rotterdam The Hague Airport'', zegt hij. ''Er wordt al gesproken over een mogelijke verplaatsing naar het havengebied. Maar daar heb je fabriekspijpen en windmolens. En je kunt er ook niet tanken.''

De traumaheli maakt jaarlijks 2250 vluchten vanaf het Rotterdamse vliegveld. Ongeveer 250 daarvan zijn in de nacht. Rotterdam-Centrum en Den Haag-Centrum worden nu nog met een auto door het traumateam bezocht.

''Maar als we naar een andere locatie gaan, dan zullen we om op tijd te zijn meer de helikopter binnen die gebieden moeten inzetten. Dat moet men zich wel realiseren'', zegt Den Hartog, die de raadscommissies in Rotterdam en Lansingerland toesprak.

Hij is ook verbaasd dat hij, waar het in het advies vooral gaat om uitplaatsing van de helikopters, niet is gehoord. Pas kort voor het openbaar maken van het advies werd Den Hartog geïnformeerd.

Veel partijen

''Dat komt'', zegt verkenner Schrijnen, ''omdat je dan veel partijen moet spreken. De uitplaatsing vraagt om een uitgebreid vervolgonderzoek.''

Schrijnen zegt ook dat het belangrijk is dat een eventueel voorstel over het al dan niet uitbreiden van het vliegveld alleen aan de eindverantwoordelijke minister of staatssecretaris op het ministerie van Infrastructuur en Milieu kan worden voorgelegd als er onderzoek is gedaan naar een nieuwe locatie. ''Dat staat ook in mijn advies. Het is expliciet dat dit tegelijkertijd is afgerond.''