Duncan Jansen: 'Voor ons dé finale'

Rugbyploeg The Hookers uit Hoek van Holland speelt morgenmiddag tegen RRC uit Rotterdam een cruciale wedstrijd om lijfsbehoud in de ereklasse. In de heenwedstrijd wonnen The Hookers al met 12-23. Morgen krijgen zij de kans om zich definitief veilig te spelen.

Speler van The Hookers, Duncan Jansen, kijkt uit naar de dag van morgen. "Het wordt voor ons echt dé finale. We hebben er enorm zin in, we gaan er vol in. Voor ons is elke wedstrijd dit seizoen een finale gebleken. Een Rotterdamse voetbalclub stond heel het jaar bovenaan, maar wij hadden een heel andere beleving van het seizoen", zegt hij lachend tegenover RTV Rijnmond.

Karakter

Dat lijfsbehoud nu zo dichtbij is, zag er van te voren nog niet zo uit voor The Hookers. "Twee weken geleden wonnen we van The Dukes uit Den Bosch, dat doorgaans één van de gevestigde teams is in het Nederlandse rugby. We hebben de koppen op het juiste moment dezelfde kant op kunnen krijgen en ons kunnen herpakken. We hebben een stukje karakter getoond, waar we hier in Rotterdam trots op zijn."

Het gevaar van RRC schuilt volgens Jansen in de verbetenheid van de ploeg. "Het is verbeten ploeg met jonge jongens en wat oud-gedienden, die alles voor de winst doen. Wij moeten ons koppie koel houden en de ogen op het doel houden."