Excelsior '20 wint cricketderby van VOC

Cricket

Excelsior '20 heeft in de cricket topklasse VOC verslagen. Tijdens de regioderby kwamen de Schiedammers van Excelsior '20 tot 215 runs (5 out). De Rotterdamse ploeg VOC zette daar 202 runs (8 out) tegenover.

VOC bezet door de nederlaag nu de zesde plek op de ranglijst, Excelsior '20 staat waar het vorig jaar eindigde: bovenaan. Hermes DVS uit Schiedam verloor thuis van nummer drie HCC met 174 (6) - 223 en is nu hekkensluiter in de topklasse.