HARO zet goede stap richting lijfsbehoud

HARO heeft in de terugwedstrijd van de nacompetitie van de handbal eredivisie, met 31-33 gewonnen van Hercules. De heenwedstrijd werd eerder al met 29-26 gewonnen. Door deze twee overwinningen stoot HARO door naar de laatste ronde van de nacompetitie en ziet het tegenstander Hercules naar de eerste divisie afglijden.

In Kwintsheul (dit omdat de eigen sporthal van Hercules in gebruik was voor eindexamens) ging HARO goed van start. De ploeg kwam snel op voorsprong en dat verschil werd uitgebouwd naar acht doelpunten (1-9).

Goede organisatie

Vooral de verdediging van HARO maakte in het eerste bedrijf indruk door de goed georganiseerde dubbele dekkingen die werden doorgevoerd. Aanvallend lieten de Rotterdammers flitsend spel zien. Met name de opbouwers Glenn Lefel, Johannes Rehbein en Emir Omerovic bepaalden het spel bij HARO. Mede door de inbreng van dat drietal werd er met een 10-18 tussenstand gerust.

Rode kaarten

In de tweede helft zette Hercules nog wel aan, maar kwam HARO niet meer in noemenswaardige problemen. Wel kreeg het nog te maken met wat personele problemen. Peter Gokke pakte een directe rode kaart en Lefel werd na drie tijdstraffen van het veld gestuurd.

De Rotterdamse handballers maken zich nu op voor een best-of-two-serie tegen Nieuwegein, de winnaar van de play-offs in de eerste divisie. Met als inzet: definitief lijfsbehoud.