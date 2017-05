Klachten geluidsoverlast Toffler

(Archieffoto)

Bij de DCMR Milieudienst Rijnmond zijn 24 klachten binnengekomen over geluidsoverlast van het Toffler-festival in het Roel Langerakpark in Rotterdam. Het festival vond zaterdagavond tot 23.00 uur plaats. Op het oude RDM-terrein in Heijplaat werd gelijktijdig het festival Loudfest gehouden.

De gemeente Rotterdam had voor beide evenementen vergunningen verleend en medewerkers van de milieudienst waren bij de festivals om het geluidsniveau te controleren. De in totaal 24 klachten kwamen volgens de DCMR tussen 22.00 en 23.00 uur van inwoners uit Spangen, Middelland en Tussendijken.