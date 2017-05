Hevige brand in bedrijfspand Oude Tonge

In een bedrijfspand aan de Stationsweg in Oude-Tonge is zondag kort na middernacht brand uitgebroken. Die zorgde voor aanzienlijke schade aan de loods waarin onder meer een sportschool en een autohandel gevestigd waren.

De brandweer schaalde meteen flink op omdat de brand dreigde over te slaan naar omliggende panden. Na enkele uren was de rookontwikkeling afgenomen en wist de brandweer overslag naar de loods erachter te voorkomen. De rook trok richting het noorden en niet over Oude-Tonge zelf waardoor er relatief weinig overlast was voor omwonenden.

Rond half elf zondagochtend was de brand volledig geblust. Daarvoor had de brandweer, met behulp van een kraan, de laatste brandende resten uit elkaar getrokken om zeker te zijn dat het vuur niet weer zou oplaaien.

In het pand was niemand aanweig. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, er wordt onderzoek naar gedaan.