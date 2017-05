Bendsneyder negende in Le Mans

Bo Bendsneyder

Wegracer Bo Bendsneyder is zondag op de negende plaats geëindigd in de Grand Prix van Frankrijk in de Moto3. Het is de beste klassering voor de 18-jarige motorracer uit Rotterdam in dit seizoen.

Bendneyder profiteerde in de de ingekorte race op het circuit van Le Mans wel van uitvallers voor hem. Onder anderen de Italiaan Romano Fenati en de Spanjaard Jorge Martin gingen onderuit, terwijl ze aan kop lagen. De Spanjaard Joan Mir bleef wel zitten en greep zijn derde zege van het jaar. Hij verstevigde zijn leidende positie in het wereldkampioenschap. De race in de Moto3 werd ontsierd door een massale valpartij in de tweede ronde. Zeker vijftien motorcoureurs gingen onderuit in een bocht waar olie op het asfalt lag. De race werd onmiddellijk stilgelegd. Alle rijders kwamen met de schrik vrij, onder wie Bendsneyder, die vanaf de negende plaats was gestart. Nadat het circuit was schoongemaakt en alle motoren weer gerepareerd, volgde de herstart.