Argentijnse ambassadeur opent Choripán foodtruck

Eindelijk goed nieuws voor de Schiedamse Ati en Cock den Breejen: zondagmiddag is hun nieuwe foodtruck officieel in gebruik genomen door de ambassadeur van Argentinië.

In februari brandde de Argentijnse foodtruck van het stel uit, nadat hij in brand werd gestoken. Ze hadden geen verzekering en met hun restaurantje op de Hoogstraat in Schiedam draaiden ze net quitte. Er werd een crowdfundingsactie opgezet om ze te helpen. Daarmee werd uiteindelijk een bedrag van 27.341 euro opgehaald waarmee ze -ironisch genoeg- een oude commandowagen van de Oostenrijkse brandweer konden kopen om om te bouwen.

Hoewel de nieuwe foodtruck op Koningsnacht al proef heeft gedraaid, vond zondagmiddag in Hillegerberg een officiële presentatie plaats in het bijzijn van alle donateurs en crowdfunders. De foodtruck verkoopt Argentijnse worstjes.