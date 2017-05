Win het boek 'Feyenoord, de eerste van de eeuw'

Willem Vissers, Dirk Kuyt en Bart Vlietstra met het boek (Foto: Twitter @BVlietstra) Foto: Robin van Lonkhuijsen (ANP)

Feyenoord stond in het seizoen 2016/2017 vanaf de eerste speelronde bovenaan in de eredivisie en werd uiteindelijk verdiend kampioen. Het bijzondere jaar van de Rotterdammers wordt door schrijvers Bart Vlietstra en Willem Vissers van de Volkskrant gebundeld in het boek 'Feyenoord, de eerste van de eeuw'.

Het boek staat vol met verhalen over Dirk Kuyt, Karim El Ahmadi en Eljero Elia en tal van nieuwe stukken met onder andere Pierre van Hooijdonk, Louis van Gaal, Wouter Bos, Ronald Koeman over hun Feyenoord-gevoel. Een deel van de opbrengst van het boek gaat bovendien naar de Dirk Kuyt Foundation. Wil jij in het bezit komen van het boek 'Feyenoord, de eerste van de eeuw' gesigneerd door Dirk Kuyt? Stuur dan een mailtje naar sport@rijnmond.nl en maak kans.