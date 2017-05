Feyenoordfan brengt Dirk-vlag terug naar supermarkt

De 'gestolen' vlaggen van supermarkt Dirk van den Broek in Rotterdam-Blijdorp zijn weer teruggebracht door de 'dieven'. De drie rood-witte Dirk-vlaggen werden de dag van de kampioenswedstrijd van de gevel van de supermarkt gehaald.

"Dirk Kuyt was de man van de wedstrijd, dus toen we de vlaggen zagen hangen, wilden we ze hebben ook," vertelt Ithan Pijnen uit Terneuzen. Samen met zijn broer en vrienden haalden ze de vlaggen van de gevel en namen ze de volgende dag mee naar de Coolsingel.

Foto's van de Zeeuwse supporters met Dirk-vlaggen verschenen in verschillende kranten en op sites. De filiaalmanager van de supermarkt reageerde sportief en toonde begrip voor de actie.

Zaterdag zijn de vrienden de vlaggen gaan terugbrengen naar Rotterdam. Ithan Pijnen mocht van de supermarkt een van de vlaggen houden als aandenken.