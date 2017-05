PvdA: 'Kwaadaardige cartoon van Leefbaar Rotterdam'

'Als je het niet kan hebben dat humoristen een krantje maken, dan rot je maar op'

De PvdA beschuldigt Leefbaar Rotterdam van "naar racisme neigende vuilspuiterij". Reden is een debat dat Leefbaar organiseert over de - in hun ogen - mislukte integratie in ons land.

Daarbij is onder de titel 'De vijfde colonne' een cartoon verspreid waarop een groepje Rotterdamse Turken zich onder de rook van een moskee zeer agressief opstelt tegenover een aantal bange, blanke burgers. Racisme

Het Rotterdamse PvdA-gemeenteraadslid Marco Heijmen spreekt van een walgelijke toon. "Ja, ik vind het een walgelijke cartoon, naar racisme neigend. Je ziet daar Turkse Nederlanders die op een kwaadaardige, heel lelijke manier worden afgebeeld. En daartegenover dan een groep blanke, kwetsbare Rotterdammers. Vind ik echt niet kunnen. Want als je zo denkt een bijdrage te leveren aan het integratiedebat, dan ben je echt niet goed bij je paasei." Prikkelen

Raadslid Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam is zich echter van geen kwaad bewust. "Ik kan er helemaal niets mee. Snap er niets van. Het is een cartoon en die mag scherp zijn, die mag prikkelen., Dus dan is ons doel bereikt. En ik denk dat meneer Heijmen ook nog even terug moet gaan naar onze burgemeester, ook van PvdA-huize. Die heeft onlangs nog gezegd dat als je het niet kan hebben dat humoristen een krantje maken, dan rot je maar op." Het integratiedebat door Leefbaar Rotterdam vindt plaats op maandagavond 29 mei in de Walhalla Kantine op Katendrecht. Van de partij zijn onder meer Wierd Duk, Nourdin el Ouali, Joost Eerdmans en Ebru Umar. Ook publiek is welkom.