CS010 winnaar verkiezing 'Ons Kluppie 2017'

Wielerclub CS010 mag zich een jaar lang de allerleukste club van Rotterdam en omstreken noemen. De vereniging won zondag de verkiezing van 'Ons Kluppie 2017'. Het is de opvolger van aikibudo-, judo-, jiujitsu- en chu yu do-vereniging Budo Ryu. CS010 ontvangt bovendien een geldprijs van 2500 euro.

De kersverse winnaar CS010 werd pas vorig jaar opgericht. In ruim een jaar tijd wist de Rotterdamse club dusdanig veel leden aan zich te binden, dat een ledenstop noodzakelijk was. Het aantal opgeleide trainers is echter uitgebreid, waardoor nieuwe leden weer welkom zijn.

Tweede en derde plaats

De tweede prijs was voor handbalclub ASV Indus '67 uit Rozenburg. Jeu de Boules vereniging Les Francophiles uit Ommoord werd derde in de verkiezing van 'Ons Kluppie'. Zij behoorden evenals CS010 tot de tien genomineerde sportverenigingen die in dit jaar mochten strijden om de titel.