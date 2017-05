Joost Eerdmans opnieuw lijsttrekker Leefbaar Rotterdam

Wethouder Joost Eerdmans

Joost Eerdmans is tijdens een ledenvergadering herkozen tot lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam. De leden stellen opnieuw vertrouwen in Eerdmans als partijleider. "Het is mijn ambitie om Leefbaar in 2018 weer de grootste te maken", zei Eerdmans na zijn herverkiezing.

Leefbaar is met veertien zetels de grootste partij in de Rotterdamse gemeenteraad. De partij vormt samen met D66 en CDA een coalitie. Eerdmans is één van de drie Leefbaar-wethouders en is verantwoordelijk voor veiligheid, handhaving en buitenruimte. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 krijgt Leefbaar concurrentie van de PVV. Geert Wilders heeft aangekondigd mee te doen aan de verkiezingen in Rotterdam en werft op dit moment kandidaten. Daarmee ontketent Wilders een strijd met Leefbaar Rotterdam om de rechtse kiezer. Wilders vindt Leefbaar 'kleurloos' en 'te ver afgedreven van waar Pim Fortuyn voor stond'. De Leefbaren zeggen de komst van de PVV niet te vrezen, maar profileren zich wel scherper op integratie-thema's. Zo roept Eerdmans op een landelijk verbod in te voeren op religieuze uitingen bij overheidsfuncties als politieagenten, rechters en onderwijzers. "Wij willen absoluut geen hoofddoekjes voor onze agenten. Dat gaat onder Leefbaar niet gebeuren", zei Eerdmans tijdens zijn speech als politiek lijsttrekker. Commotie

Volgende week organiseert Leefbaar een publiek debat over de naar eigen zeggen 'mislukte integratie'. Volgens Leefbaar bevestigt het zwaaien met Turkse vlaggen en de straat opgaan voor Erdogan dat de integratie mislukt is. Oppositiepartij PvdA windt zich op over de ophitsende toon van Leefbaar. Eerdmans was overigens de enige kandidaat om lijsttrekker te worden, bij Leefbaar had zich niemand anders gemeld om de kar bij de gemeenteraadsverkiezingen te willen trekken.