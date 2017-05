Rechtszaak van Turkse minister tegen Nederland van de baan

De Turkse minister Kaya ziet af van juridische stappen tegen Nederland, schrijft de Telegraaf. Ze wilde de Nederlandse Staat voor de rechter slepen omdat ze in maart ons land 'onrechtmatig' zou zijn uitgezet toen ze campagne wilde komen voeren in Rotterdam.

Minster Kaya heeft echter geen zaak, zegt de krant. Ze zou zelf zijn vertrokken, volgens een hooggeplaatste Turkse bron.

Het kabinet had opdracht gegeven om de Turkse minister tot ongewenst vreemdeling te verklaren om haar zo het land te kunnen uitzetten, zo staat in een verklaring van de gemeente Rotterdam. Maar doordat Kaya zelf vertrok, was zo'n ongewenst-verklaring niet meer nodig.

De Turkse minister van Familiezaken arriveerde in maart in Rotterdam om een toespraak te houden in het Turkse consulaat over het Turkse grondwetsreferendum. Nederland was tegen haar komst. Toen Kaya naar Rotterdam kwam, is ze tegengehouden. Dat leidde tot grote ongeregeldheden rond het Turkse consulaat aan de Westblaak in Rotterdam.