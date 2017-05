Gritstralen Willemsbrug bezorgt tientallen auto's lakschade

Tientallen auto's die geparkeerd stonden aan de Zuidzijde van de Willemsbrug hebben lakschade opgelopen. Dat komt door de gritstralen waarmee de oude verf van de brug wordt verwijderd.

De bedoeling was dat het grit - kleine steentjes die met hoge druk tegen de brug worden geblazen en een schurend effect hebben - werd opgevangen door speciale installaties, maar in plaats daarvan werden de steentjes naar buiten geblazen en kwamen ze op de auto's terecht. Een kier in het zeildoek heeft mogelijk ook gezorgd voor een verspreiding van de gritdeeltjes.

Roestplekken

"Het zijn kleine ijzerdeeltjes, die zitten nu op de auto. Het lijkt alsof ze in de lak zitten en je auto voelt aan als schuurpapier. Je ziet ook de roestplekken", zegt bewoner Patrick van IJsselmuide. "Dit zijn de deeltjes die van de brug afkomen van de straalwerkzaamheden en er haast ook niet vanaf gaan. Dit moet echt door een gespecialiseerd bedrijf beoordeeld worden en eigenlijk ook afgehandeld worden zodat de auto weer showroom-shine wordt."

Aansprakelijkheid

De gemeente werd door bewoner Patrick op de hoogte gesteld en speelde dat onmiddellijk door naar de aannemer. "De aannemer heeft daar actie op ondernomen en gezegd dat mensen die hier last van hebben, zich bij hem kunnen melden en dan kijken ze naar een oplossing", zegt Peter van Druten van de gemeente Rotterdam. De gemeente is volgens hem verder niet aansprakelijk, alleen de aannemer.

Schatting

De gemeente heeft tot nu toe van ongeveer twintig mensen melding gehad over schade. De bewonersvereniging doet echter een schatting van circa 200 auto's. Deze schatting is gebaseerd op andere de parkeercapaciteit in de directe omgeving.

De vereniging is inmiddels ook begonnen met de papierwinkel van de aansprakelijkheidsverzekeringen, maar wil ook graag dat de bewoners - dan wel de forenzen die tijdelijk in het gebied hun auto hadden geparkeerd - beter geïnformeerd worden over de situatie en de mogelijkheden.

De verwachting is dat de werkzaamheden aan de brug aan het eind van het jaar klaar zijn.