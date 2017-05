Nieuwe Botlekbrug blijft hangen door sensorstoring

De Nieuwe Botlekbrug bij Spijkenisse heeft maandagochtend bijna vijf uur in storing gestaan. Het brugdek kwam na een opening niet meer naar beneden.

Het brugdeel bleef om 03.51 uur vaststaan op ruim veertig meter hoogte. Dat zorgde voor grote overlast in de ochtendspits. De scheepvaart had geen last van de storing.

Omstreeks half negen was de storing weer voorbij. Het is de 87ste keer dat de brug problemen had sinds de opening bijna twee jaar geleden.

De oorzaak van de storing aan de Botlekbrug was een defecte rem-sensor, zegt Rijkswaterstaat.