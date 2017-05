Inchecken voor het OV met je Android-toestel is een feit

Foto: Thijs Kern

Mensen met een Android-telefoon kunnen vanaf vandaag hun toestel ook gebruiken om in te checken in het openbaar vervoer. Zij hebben hun ov-chipkaart niet meer nodig als ze willen reizen met bus, tram of trein.

Wie met zijn telefoon wil inchecken, moet beschikken over Android 4.4 of hoger. Ook moet in de telefoon een NFC-chip zitten die op afstand is uit te lezen. Verder moeten mensen zich de eerste keer aanmelden op een website en een of meer apps downloaden. Niet alle telecombedrijven doen mee, voorlopig geldt de nieuwe optie voor klanten van Vodafone, KPN en KPN-dochters Simyo, Yes Telecom en Telfort. Andere telecomproviders moeten nog in gesprek met Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart. Voorlopig is de dienst alleen te gebruiken voor mensen die op vol tarief reizen en automatisch hun reissaldo opladen. Eventuele leeftijdskorting wordt wel verwerkt.