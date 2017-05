Craig Goodwin in voorselectie Australië

Craig Goodwin is opgenomen in de voorselectie van Australië. Voor de speler van Sparta lonkt daardoor deelname aan de Confederations Cup deze zomer. De groep van bondscoach Ange Postecoglou bestaat nu nog uit dertig man, komende week wordt die teruggebracht tot 23 spelers.



Australië neemt het op 8 juni op tegen Saudi-Arabië, een WK-kwalificatiewedstrijd. Enkele dagen later oefenen de Australiërs tegen Brazilië, waarna de Confederations Cup wacht in Rusland.



Goodwin kwam afgelopen zomer naar Sparta. In Rotterdam heeft hij nog een doorlopend contract. In de laatste wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, waarin de Rotterdammers zich handhaafden in de eredivisie, scoorde hij een goal.

Ook de Spartanen Mathias Pogba (Guinea) en Janne Saksela (Finland) zijn opgeroepen voor hun nationale elftal.