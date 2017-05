Bomvolle Sportclub Rijnmond met hockey en 'Ons Kluppie'

Hockey, wielrennen, rugby, voetbal en Ons Kluppie 2017. Een bomvolle Sportclub Rijnmond maandagmiddag op TV Rijnmond.

Hockeyclub Rotterdam is er niet in geslaagd om de landstitel te veroveren, wij laten een samenvatting zien van het tweede duel met Kampong. De rugbyers van The Hookers handhaafden zich in de ereklasse, een sfeerverslag van een wielerfeest in Katendrecht, mooie beelden van de Coen Moulijn Memorial Cup én de finale van 'Ons Kluppie 2017.'

Sportclub Rijnmond begint om 17.30 uur en wordt daarna ieder uur herhaald tot de volgende dag.