Weer zilver voor Deurloo

Bart Deurloo is voor de tweede week op rij tweede geworden aan de rekstok. Bij het wereldbekertoernooi in het Kroatische Osijek moest de Rotterdammer genoegen nemen met een plaats achter de Kroaat Tin Srbic.

In het Noordoosten van Kroatië kwam Deurloo tot een score van 14,333. Srbic bleef met een score van 14,367 net boven hem. Vorige week moest Deurloo de Kroaat ook al voor zich dulden in het Sloveense Koper.

In Osijek maakte de 20-jarige Frank Rijken zijn rentree. De turner uit Oostvoorne kwam op de Olympische Spelen in Rio voor het laatst in actie. Een finaleplaats op de brug zat er echter niet in voor Rijken.