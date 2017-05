De tijd staat letterlijk stil bij Hotel New York

De wijzers van de klokken van Hotel New York in Rotterdam zijn maandag verwijderd. In de zomer krijgen de klokken nieuwe wijzerplaten en een nieuw binnenwerk. Ze worden dan ook voorzien van duurzame ledverlichting.

De vernieuwde klokken zijn aan het einde van de zomer weer te bewonderen.