Schiedamse (18) ernstig mishandeld bij straatroof

Een 18-jarige vrouw is in Schiedam ernstig mishandeld bij een straatroof. De twee daders staan op beeld dat maandag is vrijgegeven door de politie.

De twee daders vielen de vrouw van achteren aan toen ze op de Lange Nieuwstraat in Schiedam liep. Ze kwam net uit de kroeg waar ze werkte toen er aan haar rugtas werd getrokken. Ze kreeg klappen op haar hoofd, viel en werd toen over straat gesleurd. De daders probeerden haar telefoon uit haar handen te trekken en schopten haar tegen haar rug en haar benen. Ze zijn er met haar tas vandoor gegaan. Het slachtoffer liep een lichte hersenschudding op, had een gekneusde kaak en een pijnlijk bovenbeen. De daders zijn nog spoorloos. De straatroof vond ruim een week geleden plaats, maar de politie heeft de beroving maandag pas naar buiten gebracht.