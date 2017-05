Brand in fanshop Fenerbahçe Rotterdam

De Fenerbahçe winkel

Een deel van de Zwart Janstraat in Rotterdam-Noord zat zonder stroom door een brand. De elektriciteit moest eraf omdat in de Fenerbahçewinkel in de straat brand was uitgebroken in de meterkast.

Het vuur ontstond maandagochtend even na negen uur. De brand was overgeslagen naar het isolatiemateriaal tussen de muren. De brandweer voerde daarom sloopwerkzaamheden uit om de brandhaard op te sporen. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Wat de oorzaak was van de brand in de meterkast van de Fenerbahçewinkel aan de Zwart Janstraat is niet bekend.