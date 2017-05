Keijser met Olympisch kampioene Paulis naar EK

Marieke Keijser is de nieuwe roeipartner van Olympisch kampioen Ilse Paulis in de lichte dubbeltwee. Het duo doet aanstaand weekend mee aan de Europees kampioenschappen in het Tsjechische Racice.

Keijser geldt als een groot talent in de roeiwereld. Vorig jaar werd keizer wereldkampioen bij de beloften in de lichte skiff. Ook won ze in die categorie de wereldbeker in Varese. De Rotterdamse vervangt Maaike Head waarmee Paulis Olympisch goud en de titel "Sportploeg van het jaar" pakte. Head roeit dit jaar geen wedstrijden, omdat ze zich volledig richt op haar werk als arts.