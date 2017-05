Agent strandt met auto in duinen Hoek van Holland

Foto: MediaTV

"Dat is me in zeventien jaar tijd nou nog nooit overkomen", roept wijkagent Jeroen Gerritsen maandag uit als hij met zijn pickup car kansloos vast komt te zitten in de duinen van Hoek van Holland.

De wielen van zijn bolide boren zich steeds dieper in het zand. Er moet een brandweerwagen aan te pas komen om de auto vlot te trekken. Agent Gerritsen is inmiddels weer on the road.