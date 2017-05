Rotterdammers krijgen ongevraagd boek over de islam in de bus

Duizenden Rotterdammers hebben het afgelopen weekend ongevraagd een boek in de brievenbus gekregen met de titel De islam veroordeelt het terrorisme.

Het gaat om een pseudo-wetenschappelijk boek van de Turkse schrijver Adnan Oktar. Strekking van het boek is dat de islam - net als andere godsdiensten - nooit een inspiratiebron kan zijn voor geweld. Terrorisme moet dan ook worden opgevat als een sociaal fenomeen, stelt de schrijver.

Het boek is vooral verspreid in Delfshaven en het centrum van de stad. Dat gebeurde in het verleden ook al andere delen van Rotterdam. Volgens getuigen gebeurde dat het afgelopen weekend vanuit een grote BMW met een Frans kenteken. Ook in buitenlandse steden als München en Parijs zou het boek eerder uit zijn gedeeld.

Rotterdammers reageren vooral verrast. "We waren wel verbaasd ja. We dachten: misschien komt er straks nog wel iemand om het af te rekenen'. We zochten er wel iets achter."

Op de voordeur van deze Rotterdammer zit overigens duidelijk de NEE-NEE-sticker tegen ongewenst drukwerk. "En dit was eigenlijk ook ongewenst", zegt hij. "Nee, ik ga het niet lezen. Dus als iemand het nog wil komen ophalen..."

Vice-voorzitter Hennie van Schaik (Leefbaar Rotterdam) van de gebiedscommissie Centrum is 'not amused'. "Het is ongevraagd in mijn brievenbus gegaan. Ik heb er niet om gevraagd en ik zou het graag terugsturen naar de afzender. Ik heb veel klachten gehad van mensen die niet op ongewenst drukwerk zitten te wachten. Die worden niet vrolijk van zo'n boekwerk."

Probleem is dat in het in het Nederlands vertaalde boek alleen een Turkse drukkerij en uitgever worden genoemd. Van een Nederlands contact is geen sprake. En ook wie er achter de distributie zit, blijft een groot mysterie.