Brad Jones langer bij Feyenoord

Brad Jones speelt ook komend seizoen voor Feyenoord. De Australische doelman, die werd aangetrokken als vervanger van de langdurig geblesseerde Kenneth Vermeer, kwam dit seizoen tot 32 competitieoptredens. Hij tekende maandag een nieuwe, 2-jarige verbintenis.

Jones, die in Nederland ook voor NEC speelde, moest in het afgelopen kampioensjaar 22 tegendoelpunten incasseren. Hij speelde eerder in Engeland onder meer voor Liverpool en Middlesbrough.

Feyenoord heeft voor komend seizoen nu vier keepers onder contract staan. Naast Jones en Vermeer zijn dat Warner Hahn en Joël Bijlow.