Negen jaar cel voor drugstransporteur uit Sliedrecht

Een 59-jarige man uit Sliedrecht moet negen jaar de cel in, omdat hij meerdere keren drugs zou hebben gesmokkeld naar Engeland, Frankrijk en Duitsland. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald.

De Sliedrechter kwam in beeld tijdens een groot onderzoek naar een Brabantse drugsbende. De man had een transportbedrijf in Barendrecht en heeft volgens Justitie vanuit die plaats de drugstransporten verzorgd. Ook reed hij vanuit de stad Rotterdam en Hoogvliet. Dat gebeurde in 2014 en 2015.

Het ging om honderden kilo's hasj en amfetaminen. Een 53-jarige medeverdachte uit Hellevoetsluis is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.